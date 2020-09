Non è da tutti battere Rafa Nadal dopo nove sconfitte su nove in carriera, dopo 22 set persi a due. A Roma è la notte di Diego Schwartzman che fa l'impresa della vita. Non è una versione particolarmente deludente del maiorchino, che dopo sei mesi lontano dal circuito aveva perso appena sei game in due partite tra Carreno e Lajovic, ma è semplicemente la serata di grazia del Peque.