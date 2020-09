Certe sconfitte fanno parte della crescita ma sanno anche fare male, come degli schiaffi. Jannik Sinner perde una partita che sembrava filare per il verso giusto e commette l'errore di non "giustiziare" Dimitrov al momento opportuno: rimettere in carreggiata giocatori di grosso calibro come un ex semifinalista Slam può costare caro.

Sul Grandstand il match inizia con un omaggio di Dimitrov che concede il break a zero. Sinner, nel gioco successivo, annulla tre palle del contro-break e concretizza il vantaggio: un game da 16 punti che, nonostante la chance non sfruttata di salire 4-1, consente all'altoatesino di mantenere la distanza di sicurezza fino al 6-4, ottenuto in 45 minuti rimontando da 0-30.

Il copione sembra ripetersi anche nel secondo parziale con Dimitrov che cede la battuta a zero. Sinner, che era riuscito nel primo set a variare il servizio e a proporre un kick esterno sul rovescio del bulgaro molto redditizio, si lascia però riacciuffare e perde la strada maestra. La costante sono i tanti errori di dritto - saranno 39 a fine partita, un'infinità -, un colpo che da sempre è la misura del tennis del ragazzo di Sexten: se il rovescio non lo tradisce mai, altrettante sicurezze non ci sono sul dritto. Sinner a volte stecca, altre aspetta troppo facendo scendere la palla e questo fondamentale diventa così l'alleato di Dimitrov.

Dopo aver recuperato il break, il vincitore delle ATP Finals 2017 sale moltissimo di livello e respinge, nel quinto gioco, l'occasione di Sinner sul 15-40. Il classe 2001 appare meno fluido, sembra bloccato dal punto di vista fisico, come era successo agli US Open, e soprattutto patisce il back di Dimitrov: un colpo velenoso su cui il bulgaro martella il ragazzo di Sexten dalla parte del dritto e che scava il solco.

Il decimo gioco ribalta il quadro e dopo un'ora e 31 minuti cambiano anche le sensazioni in campo. Dopo un punto pazzesco, Sinner trova il miglior dritto del match e annulla la palla del 2-0 Dimitrov, ma il break arriva ugualmente a zero e proietta sul 3-1 il bulgaro. Sul 3-5 Sinner rientra in partita ma l'illusione dura fino alla palla del possibile 5-5: al quinto match-point Dimitrov chiude per 4-6 6-4 6-4 con l'azzurro che saluta Roma con uno smash a rimbalzo affossato in rete.

Jannik Sinner mastica amaro per 65 errori non forzati, di cui 39 con il dritto, e per l'occasione persa. Vietato, però, fare drammi: a 19 anni sarebbe imperdonabile e dietro l'angolo c'è il Roland Garros. Grigor Dimitrov mancava ai quarti di Roma dal 2014, quando si spinse fino alla semifinale, e ora attende il vincente della sfida tra Humbert e Shapovalov.

