Pronti via e fioccano subito le palle break, da una parte e dall’altra. La prima a concretizzare è l’ucraina che, portatasi sullo 0-40 nel corso del quarto game, riesce a sfruttare la terza occasione e ottiene il 3-1. Yastremska, però, dopo aver tenuto a zero i successivi due turni di battuta, ha un passaggio a vuoto proprio al momento di servire per il set e permette all’azzurra di strapparle il servizio e rimettere la situazione in parità. L’equilibrio dura poco: nel dodicesimo gioco, la numero 29 del ranking WTA piazza un nuovo pesantissimo break che vale il 7-5 finale.

Il secondo set è contraddistinto dalla successione di break e contro-break: Camila si porta per tre volte in vantaggio ma in tutte e tre le circostanze non riesce a tenere il susseguente turno di battuta, costringendosi a ripartire sempre daccapo. La marchigiana ha anche un set point nel dodicesimo game, ma non riesce a sfruttarlo e si va al tie-break: qui finalmente Giorgi concretizza e, chiudendo sul 7-5, rimanda ogni verdetto al terzo set.