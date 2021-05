Una sola italiana riesce a superare il primo turno delle qualificazioni al Foro Italico di Roma: è Sara Errani, che potrà giocarsi dunque domani la chance di disputare per la 15a volta in carriera gli Internazionali d’Italia a livello di tabellone principale (complessivamente è alla 18a presenza). Nel caso in cui vi riuscisse, diventerebbe la quarta italiana nel main draw.

L’ex numero 5 del mondo cancella il ricordo della sconfitta del 2016 contro la britannica Heather Watson, eliminandola con un 6-3 6-2 giunto in un’ora e 17 minuti. Tra lei e il ritorno nel tabellone che conta c’è la slovena Polona Hercog, affrontata tre volte in carriera (tutte in tempi lontani: 2009, 2011 e 2013) e sempre battuta. L’ex numero 35 del mondo supera Lucia Bronzetti, replicando il successo di Oeiras per 6-4 6-3, nonostante il quale l’azzurra esce comunque a testa alta dal campo 2.

Un’autentica battaglia, invece, è quella che vede protagoniste la francese Alizé Cornet e Giulia Gatto-Monticone. La torinese potrebbe vincere il primo set al tie-break, che però perde 9-7, rischia di capitolare nel secondo, finendo sotto 4-1, recuperando e poi pareggiando le cose con un secondo tie-break, stavolta dominato. Nel terzo parziale ci sono ben servizi persi in altrettanti game, poi Gatto-Monticone ha anche una chance del 5-5, ma finisce 7-6(7) 6-7(4) 6-4 dopo tre ore e 22 minuti.

Esce di scena anche Nuria Brancaccio, che regge nel solo primo set, giocato più che bene, contro l’ucraina Marta Kostyuk, prima di dover cedere per 6-4 6-0. Mai in partita, invece, Bianca Turati contro la slovena Tamara Zidansek, vittoriosa con un netto 6-1 6-1.

WTA 1000 ROMA, 1° TURNO QUALIFICAZIONI

Stephens (USA) (1)-Bolsova (ESP)

Zidansek (SLO) (16)-Turati (ITA) (WC) 6-1 6-1

Mladenovic (FRA) (2)-Kung (SUI) 6-3 2-6 6-2

Zvonareva (RUS)-Doi (JPN) (15) 4-6 6-3 6-3

Siegemund (GER) (3)-Vesnina (RUS) 6-3 6-3

Tomljanovic (14)-Martincova (CZE) 3-6 6-2 6-3

Cornet (FRA) (4)-Gatto-Monticone (ITA) (WC) 7-6(7) 6-7(4) 6-4

Petkovic (GER)-Begu (ROU) (11) 6-4 5-7 6-3

Tig (ROU) (5)-Y. Wang (CHN) 0-6 6-3 7-6(4)

McHale (USA)-Fernandez (CAN) (10) 7-6(2) 6-4

Hibino (JPN)-Hsieh (TPE) (6) 6-2 6-0

Kostyuk (UKR) (13)-Brancaccio (ITA) (WC) 6-4 6-0

Errani (ITA)-Watson (GBR) (7) 6-3 6-2

Hercog (SLO) (10)-Bronzetti (ITA) (WC) 6-4 6-3

Pera (USA) (8)-Samsonova (RUS) 6-3 6-4

Potapova (RUS) (12)-Gasparyan (RUS) 6-4 7-6(1)

