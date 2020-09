Cuore, grinta e determinazione sono le armi che nel terzo set l’azzurro prova a mettere in campo. L’inizio di parziale scorre via veloce fino al sesto gioco quando Sandgren diventa particolarmente aggressivo, sfruttando qualche seconda di troppo di Caruso, e trova il break (2-4). Il siciliano, però, non molla e nel game successivo dopo una braccio di ferro durato diversi minuti riesce a trovare l’immediato controbreak (3-4). Dopo cinque game durissimi e molto lottati, l’unico finale possibile non può che essere il tie-break. L’azzurro trova subito la fuga grazie ad un doppio fallo di Sandgren e a un gran recupero in back che manda in crisi l’avversario che sbaglia la voleé (4-1). Caruso riesce a giocare due grandi colpi sul servizio dell’avversario chiudendo 7-4 e portando a casa la prima vittoria in carriera in un Masters 1000.