Marco Cecchinato si inchina a Filip Krajinovic nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2020 e deve così salutare il Masters 1000 romano. Il serbo si impone in un’ora e diciassette minuti con il punteggio di 6-4 6-1 e accede così ai quarti di finale, dove se la vedrà con il connazionale e numero 1 al mondo Novak Djokovic.

Il primo set comincia bene al servizio per entrambi i tennisti, considerato che i sei giochi iniziali scorrono via senza alcun sussulto e fissano il punteggio sul 3-3. Il settimo game è il momento di svolta: Cecchinato si ritrova improvvisamente sotto 0-40 e alla seconda palla break si piega al serbo. Quest’ultimo è chiamato subito ad annullare una palla del contro-break: ci riesce e può così veleggiare serenamente verso la conquista del primo parziale, che si chiude sul 6-4. Il secondo set presenta un andamento decisamente meno equilibrato. Krajinovic strappa il servizio all’avversario durante il terzo gioco e rafforza così la propria leadership nell’incontro. Il numero 29 del ranking ATP continua ad essere impeccabile con la battuta e nel lunghissimo quinto game raddoppia il vantaggio, volando sul 4-1 e mettendo in cassaforte la vittoria. La storia si ripete nel settimo gioco e permette al serbo di chiudere sul 6-1.