Giornata di ottavi di finale agli Internazionali d'Italia in corso di svolgimento a Roma. Un solo successo in chiave azzurra nel tabellone di singolare maschile: Matteo Berrettini elimina, nel derby italiano, Stefano Travaglia con un doppio 7-6, mentre vengono battuti Lorenzo Musetti, eliminato dal teutonico Dominik Koepfer per 6-4 6-0, e Jannik Sinner, superato dal bulgaro Grigor Dimitrov per 4-6 6-4 6-4.

Il canadese Denis Shapovalov batte in rimonta il transalpino Ugo Humbert per 6-7 6-1 6-4, mentre il derby serbo premia Novak Djokovic, che elimina Filip Krajinovic per 7-6 6-3. Rafa Nadal supera l’altro serbo Dusan Lajovic per 6-1 6-3, mentre il norvegese Casper Ruud batte il croato Marin Cilic per 6-2 7-6, infine l’argentino Diego Sebastian Schwartzman supera in rimonta il polacco Hubert Hurkacz per 3-6 6-2 6-4.