A Roma, per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia di tennis 2020, oggi, lunedì 14 settembre, sta andando in scena il primo turno del tabellone principale di singolare maschile. Lorenzo Sonego parte con il piede giusto, battendo all’esordio il georgiano Nikoloz Basilashvili sul Pietrangeli per 6-3 6-1 in un’ora e venti ed ora affronterà il norvegese Casper Ruud.