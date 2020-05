Gli Internazionali d'Italia attendono la ricollcazione nel calendario: Roma spera per settembre

Dal nostro partner OAsport.it

Gli Internazionali d’Italia sono stati rinviati a causa dell’emergenza sanitaria. Da diverse settimane gli organizzatori sono al lavoro per trovate la data giusta per la ricollocazione nel calendario. L’ipotesi più accreditata è quella che il Masters 1000 si disputi a Roma nel mese di settembre.

A confermarlo sono stati gli stessi organizzatori che hanno inviato ai possessori dei biglietti un mail: “Caro amico del tennis, come forse avrai già letto sui media, a metà del mese di giugno ATP e WTA, le due associazioni che gestiscono il calendario tennistico mondiale, dovrebbero comunicare quando e con quale programma ripartirà il circuito internazionale 2020. L’ipotesi al momento più accreditata è che gli Internazionali BNL d’Italia possano svolgersi a settembre. Ma occorre attendere la certezza, legata alla situazione straordinaria. Confidiamo dunque di poterTi al più presto dare maggiori informazioni sul Torneo e sull’utilizzazione dei biglietti da Te acquistati. Speriamo come Te di poter tornare a giocare, a partecipare e a tifare per i nostri beniamini“.

Internazionali d’Italia Binaghi: "Internazionali anche a porte chiuse. Roma, Cagliari o Milano, saremo pronti" 14/04/2020 A 14:47

È bene precisare che gli organizzatori hanno sospeso la vendita dei biglietti circa due mesi fa. Un messaggio abbastanza chiaro che suggerisce la volontà, mai nascosta dai vertici degli Internazionali d’Italia, di giocare sulla terra rossa di Roma a settembre. Molto verosimilmente, però, non potranno esserci i tifosi ma anche per questa eventualità bisognerà attendere le prossime settimane per capire con precisione cosa accadrà.

Se invece gli organizzatori saranno costretti a collocare gli Internazionali d’Italia tra la seconda metà di novembre o dicembre, ipotesi abbastanza remota al momento, saranno obbligati ad un cambio di superficie, passando indoor e sul veloce, con uomini e donne divisi tra Milano e Torino.

Play Icon WATCH Rafa Mentality: il segreto di Nadal è racchiuso nell'isola di Maiorca 00:04:53

Internazionali d’Italia Pennetta: "Fognini si comporta bene. Tornare a giocare? Mai direi mai. Internazionali a Torino? No" 06/04/2020 A 21:40