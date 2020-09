A Roma , per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia di tennis 2020 , oggi, domenica 13 settembre , è andato in scena il secondo turno delle qualificazioni dei tabelloni di singolare maschile e femminile . Il main draw si svolgerà, a partire da domani, lunedì 14, a porte chiuse, e dopo i match odierni soltanto tre azzurri possono sperare di raggiungere il tabellone principale. Fuori gli altri tre italiani impegnati.

Giulio Zeppieri supera in tre set il boliviano Hugo Dellien (n.97 ATP) per 7-6 3-6 6-0, e domani se la vedrà con il connazionale Lorenzo Musetti per un posto nel main draw: ci sarà certamente un azzurro in più nel tabellone principale. Musetti, infatti, sconfigge l’argentino Leonardo Mayer (n.120 nella classifica mondiale) con lo score di 7-6 6-3.

Tenterà l’assalto al main draw anche Marco Cecchinato, che sconfigge in due set l’americano Bradley Klahn con un netto 6-1 6-4, e domani affronterà lo slovacco Jozef Kovalik (n.123 del ranking) per un posto nel tabellone principale. Non ce la fa invece Matteo Viola, sconfitto in tre set dallo spagnolo Pedro Martinez (n.106) per 4-6 6-2 6-4.