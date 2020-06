Rafa Nadal ha parlato in un'intervista rilasciata ad alcuni media internazionali, tra cui Eurosport. Sulla ripresa: "Non ha senso ripartire finché non sarà sicuro e uguale per tutti".

Rafael Nadal è tornato a parlare della situazione attuale nel mondo del tennis. L’ha fatto in una conferenza stampa a distanza, dove per Eurosport ha partecipato la nostra Barbara Schett. Tanti i punti toccati da Nadal nel discorso con alcuni media selezionati. Tra questi, inevitabile, la ripartenza o meno:

Se mi chiedessi se voglio andare a New York oggi per giocare a un torneo di tennis, oggi ti dico di no - non lo farò. Ma tra un paio di mesi chi lo sa, la situazione potrebbe migliorare. La mia sensazione è che oggi si debba essere responsabili, dando un segnale forte ma soprattutto che sia d’esempio per tutta la società.

Nadal ha poi approfondito il discorso, dando la sua opinione su quando dovrebbe tornare il tennis:

Dobbiamo capire che stiamo vivendo una situazione senza precedenti e la mia sensazione è che dobbiamo tornare quando tutti i giocatori, provenienti da tutti i paesi del mondo, saranno in grado di viaggiare in circostanze sicure. Voglio vedere una situazione che sia al 100% giusta e corretta per tutti.

Dunque Nadal adotta una posizione attendista, ma soprattutto il più possibile onesta per tutti, senza distinzioni di classifica (giusto sottolineare la volontà di attendere tutti). Dal punto di vista tecnico, Nadal poi approfondisce la questione:

La chiave, ovviamente, è trovare una medicina che ci aiuti ad essere sicuri di poter viaggiare e competere senza aver paura di avere il virus e riportare il virus a casa. La mia sensazione dunque è che dobbiamo aspettare ancora un po’ da questo punto di vista.

Inevitabile l’attenzione dal punto di vista tecnico e del lavoro svolto in questi mesi. Nadal, 34 anni, ha dichiarato come solo molto gradualmente stia tornando all’allenamento intensivo e di come non abbia giocato a tennis in maniera significativa per due mesi e mezzo:

Come potete immaginare, devo fare le cose passo dopo passo. Cerco solo di evitare infortuni e aumentare la quantità di lavoro ogni settimana. Non mi alleno tutti i giorni, mi alleno solo un paio di giorni alla settimana.

Nadal ha parlato anche dei due slam che si dovrebbero giocare, ovvero Roland Garros e US Open, entrambi vinti nella scorsa stagione. Questo il suo pensiero:

Non mi sento in questo momento come il campione, quello da battere per vincere il titolo a Parigi o a New York. Ho una sensazione completamente diversa, sento solo che bisogna ricominciare per tutti da zero, è una situazione completamente anomala. Non è chiaramente qualcosa di normale, non penso ‘devo difendere il titolo’ ma ripeto penso solo a come ricominciare.

Tornando alla situazione di attuale, ovvero l’attesa per capire dove andrà il calendario, Nadal sottolinea ancora il suo pensiero:

Ci sono un sacco di persone che soffrono e altre addirittura che hanno perso la vita. In questo momento penso più a questo che al fatto che debba o non debba giocare lo US Open o il Roland Garros. Quello che ho cercato di fare dunque in questi mesi è stato anche godermi un po’ di più la mia vita personale.

Infine una chiosa, su cosa effettivamente si può fare in questo momento. Ben poco se non attendere, questo il Nadal-pensiero:

Mi piacerebbe avere un piano preciso, ma a oggi è ancora difficile prevedere il futuro e le decisioni che saranno prese. Dunque non voglio né stressarmi né mettermi troppa pressione addosso. Quando le informazioni saranno più chiare per tutti, sono sicuro che col mio team troveremo come sempre la soluzione giusta.

