Goran Ivanisevic si è goduto Repubblica, l’ex tennista croato e attuale allenatore di Novak Djokovic, ha valutato l’altoatesino, vincitore del sesto torneo in carriera nel circuito e del primo nel 2022. Un osservatore decisamente interessato. Sul campo dedicato a proprio nome,si è goduto lo spettacolo della finale dell’ATP Umago (Croazia) tra Jannik Sinner Carlos Alcaraz . Intervistato da, l’ex tennista croato e attuale allenatore di Novak Djokovic, ha valutato l’altoatesino, vincitore del sesto torneo in carriera nel circuito e del primo nel 2022.

Ad

A mio parere Sinner può vincere qualsiasi Slam e avrebbe potuto battere anche Djokovic a Wimbledon. Per due set ha giocato in maniera straordinaria, poi ha arretrato troppo il suo raggio d’azione e contro un fuoriclasse come Nole non te lo puoi permettere. Se hai la chance, lo devi finire subito“, ha affermato Ivanisevic alla testata.

ATP, Umag Sinner batte Alcaraz a Umago: gli highlights della finale 10 ORE FA

Un Sinner che sta lavorando molto per accrescere il suo livello tecnico, ma per Ivanisevic ci sono ancora degli aspetti su cui la situazione non è delle migliori: “Il servizio è molto cresciuto, ma a mio avviso non posiziona bene le gambe. Voi in Italia avete Berrettini che serve molto bene, ma tra i due come tennista preferisco Jannik:ha risposta, dritto e rovescio eccezionali da fondo. Se va più a rete e migliora le volée, è al top. Gli è mancato questo contro Djokovic“.

In chiusura una considerazione sulla programmazione proprio di Nole, visto e considerato l’impossibilità attuale di andare negli Stati Uniti per la vicenda legata al vaccino anti-Covid: “Personalmente ho zero speranze che Biden possa cambiare le regole prima che inizi il torneo. Per me sono tutte ca….te senza senso: se sei vaccinato ma positivo puoi entrare negli States, mentre se non sei vaccinato negativo non puoi. C’è troppa politica nello sport“.

Sinner: "Addio Piatti tosto dopo 7 anni, ma ora sono felice del mio team"

ATP, Umag Sinner vince la finale dei sogni: Alcaraz rimontato, 6º titolo UN GIORNO FA