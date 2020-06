Jannik Sinner a scuola da Nadal, si allenerà con Rafa a Manacor? Piatti: "Così impara dai grandi"

Jannik Sinner (Italia) during the 2019 Next Gen Finals

Jannik Sinner potrebbe allenarsi all’Accademia di Rafael Nadal a Manacor per un periodo prolungato. Il giovane talento italiano potrebbe volare in Spagna alla corte del fenomeno spagnolo.

Il suo allenatore Riccardo Piatti ha già parlato con Carlos Moya come riporta la Gazzetta dello Sport e c’è tutta l’intenzione di portarlo alle Baleari: “Siccome non ci sono tornei, cerco di simulare partite di allenamento con questi grandi giocatori. Jannik porta sempre via qualcosa e migliora sempre“.

Attualmente l’altoatesino si sta allenando tra Montecarlo e Bordighera, Piatti non esclude la possibilità di regalare a Sinner qualche ora anche con Novak Djokovic (attuale numero 1 al mondo). Il 19enne sta lavorando tantissimo e Piatti, a SpazioTennis, ha parlato delle attività che si stanno svolgendo in questo frangente: “Abbiamo lavorato tanto sul servizio, se va in anticipo col movimento, può trovare angoli più stretti. Poi deve iniziare a utilizzare meglio le rotazioni. Per salire di livello deve avere tutte le rotazioni e tutti gli angoli. Sta iniziando a diventare, anche con la testa, un giocatore di servizio: non tirare sempre orte, ma decidere dove tirare. Il progetto Sinner sarà completo tra tre anni“.

