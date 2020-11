Ora per Jannik l’asticella si alzerà, perché l’obiettivo in futuro è quello di raggiungere i mostri sacri del tennis mondiale. Sia come titoli conquistati che come conto in banca. I guadagni per chi arriva a livello di Federer (siamo poco sopra i 100 milioni di euro di introiti annui tra premi, sponsor e partnership secondo la ricerca 2020 di Forbes), di Rafael Nadal (circa 40 milioni) o Novak Djokovic (idem) sono attualmente di un altro pianeta, mentre restano già più vicini gli incassi di stelle come Thiem (12 milioni annui) o Medveded (11). Sinner sogna in grande e non si pone limiti, ben conscio che mano a mano che scalerà le gerarchie sportive, la sua fama crescerà e con essa aumenteranno le offerte, i contratti e le proposte economiche dei vari marchi a cui si legherà.