L'altoatesino condivide le sue emozioni nel giorno del ritorno in campo dopo il lockdown totale.

Mi sento molto grato di essere tornato in campo oggi dopo due mesi di stop. Auguro a tutti il ​​meglio in questo periodo e continueremo a combattere questa battaglia. La supereremo insieme

Questo il messaggio di Jannik Sinner sul proprio profilo Instagram, dopo quello di Fognini, nel giorno del ritorno in campo dopo il lockdown totale. Il tennis professionistico, per quanto concerne i tornei, è ancora molto lontano da una data precisa per la ripresa. Il 2020 è, infatti, a serio rischio.

