Jelena Djokovic: "L'anno scorso Novak mi disse che aveva deciso di lasciare il tennis"

Durante la trasmissione tv 'In Depth with Graham Bensinger' la moglie del tennista rivive un momento burrascoso della carriera recente del marito: "Dopo una brutta sconfitta a Miami radunò la famiglia e disse che aveva deciso di ritirarsi. Ma io non gli credetti". Nole: "Sono una persona più matura, più cresciuta dentro. Ora credo di essere in grado di gestire le mie emozioni".

Poco più di un anno fa di questi tempi, per la precisione a marzo 2019 dopo essere stato eliminato da Bautista Agut agli ottavi di finale del torneo di Miami, Novak Djokovic aveva convocato la famiglia e aveva annunciato la decisione di lasciare il tennis. Lo ha rivelato Jelena Djokovic, moglie del fuoriclasse serbo, nel corso della trasmissione televisiva In Depth with Graham Bensinger che ha dedicato una puntata speciale alla coppia.

Mi disse che stava per lasciare il tennis e che era tutto vero. Aveva perso a Miami, era stata una sconfitta terribile. Ci disse: 'Io ho finito'. 'Cosa?', risposi io. Lui aveva insistito: "Sì, è così. Edoardo (il manager, ndr) tu parla con gli sponsor, voglio essere chiaro con loro. Non so se mi fermerò per 6 mesi, un anno o per sempre

Nel corso dell'intervista, Nole Djokovic ha parlato di diversi temi, dai suoi problemi coniugali fino ai ricordi tragici dei bombardamenti nella ex Jugoslavia. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni più significative.

La crisi dopo il Roland Garros 2016

Adesso sono concentrato sul comprendere e accettare che le cose accadono sempre per un motivo. Sono una persona più matura, più cresciuta dentro. Ora credo di essere in grado di gestire le mie emozioni e di affrontare le sfide della vita. Ho imparato che quando ti aspetti il peggio, la vita ti offre la possibilità di lavorare dentro di te. Sento davvero che la mia relazione (con Jelena, ndr) è diventata più profonda e piena di senso. E mi sono reso conto che, fino a quel momento, il mio rapporto con una delle persone a me più vicine era diventato superficiale perché non sapevo come gestirlo

Il rapporto con Jelena

Ho capito che dobbiamo fare questo viaggio insieme. E sono veramente grato e felice che lei, oltre al nostro viaggio, ne abbia intrapreso uno tutto suo e parallelo, esattamente come ho fatto io

Gli obiettivi sul campo

Credo molto in me stesso. Sono convinto di poter vincere ancora molti Slam, di diventare quello che ne ha vinti più di tutti e di conservare il record a lungo. Questi sono i miei obiettivi, ma non sono le uniche cose che mi danno la motivazione, che alimentano la mia vita tutti i giorni. Ciò che mi stimola è qualcosa più legato alla mia crescita personale. Giocare fino a 40 anni? Non credo nei limiti. Penso che i limiti siano solo frutto della tua mente o del tuo ego

La guerra e i bombardamenti del 1999

Io e moltissime altre persone non dimenticheremo mai quello che è successo, ma penso che allo stesso tempo non sia bello per nessuno rimanere bloccati dalla rabbia e dall'odio perché qualcuno ha distrutto la tua casa e ucciso le persone a te più care

