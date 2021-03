Sembra per il momento che l'intervento al ginocchio destro di Juan Martin Del Potro sia andato bene. Il gigante di Tandil, operato per il costante dolore alla rotula, ha infatti postato sui social una propria foto col pollice alzato, nonostante l'aspetto ovviamente sciupato.

La disascalia è eloquente: "La definitiva".

ATP, Miami, FL Da Federer a Kyrgios: i 10 colpi più belli visti a Miami 2 ORE FA

Speriamo davvero anche noi che sia la definitiva: un campione del genere, con la tenacia dimostrata, si merita di poter tornare in campo ancora una volta. L'elenco delle sue operazioni chirurgiche, infatti, è da far impallidire per il numero così alto. Con tutte queste cadute, Palito si è sempre rialzato. Che sia la volta buona.

ATP, Miami, FL Murray rinuncia al torneo, problema all’inguine sinistro 3 ORE FA