Niente è più prestigioso dell'essere il numero 1 del mondo. Justine Henin, oggi 39enne, ha trascorso 117 settimane al vertice del circuito femminile. In questa puntata di Legends' Voice l'ex tennista belga riflette su cosa significa essere i n° 1 del tennis, sport ora dominato da Ash Barty e Daniil Medvedev. L'australiana, che ha deciso di saltare il Sunshine Double (ovvero i Masters 1000 di Indian Wells e Miami), è salda in vetta al ranking Wta da 118 settimane... una settimana in più di Justine (anche da 110 settimane di fila, hanno fatto meglio solo Serena Williams, Steffi Graf, Martina Navratilova e Chris Evert). Tra gli uomini, invece, il russo ha festeggiato il traguardo la scorsa settimana, mettendo fine a 18 anni di dominio dei Big 4 (Federer, Djokovic, Nadal e Murray).

"Vincere uno Slam e diventare la numero 1 del mondo erano due sogni che avevo sin da quando ero una bambina. Qualsiasi giocatore dirà che vincere uno Slam porta una gioia indescrivibile e intensa. Essere il numero 1 del mondo è un altro tipo di emozione, ma non ha nulla a che vedere con l'adrenalina che si vive al match point di uno Slam. Soprattutto la prima volta, non è paragonabile. Diventare n° 1 è sinonimo di continuità ad alti livelli. E' una bellissima sensazione ma è un'altra cosa.

Ricordo ancora come mi sono sentita il giorno in cui sono diventato numero 1. Era la finale di Zurigo 2003, a fine stagione, ero molto stanca. Avevo avuto un exploit negli Slam vincendo il Roland Garros e gli US Open. Avevo nel mirino la vetta della classifica prima della fine della stagione. Ricordo di aver fatto un grande respiro e ho avuto una bellissima sensazione di appagamento. Non era nemmeno sollievo, è stato strano.

Diventare la migliore era forse più un'ambizione che un sogno. Ho sempre avuto un animo da combattente. Sono cresciuta in una famiglia di quattro persone. I miei genitori hanno perso la loro prima figlia, e penso che tutto ciò abbia contribuito alla mia ambizione e alla mia ricerca dell'eccellenza. Non ho scelto di essere la migliore a caso.

Justine Henin vince il suo primo Roland Garros nel 2003 Credit Foto Getty Images

Ho avuto due periodi distinti da numero 1, prima nel 2003-2004 e poi nel 2006-2007. Li ho vissuti in modo molto diverso. La prima volta avevo 21 anni. Nel 2003 sono esplosa negli Slam. Il mio sogno si è avverato vincendo il Roland Garros, mi sono confermata agli US Open e poi di nuovo in Australia. È stato un periodo pazzesco: vincere tre Slam su quattro in giovane età. Prima di allora le mie avversarie conoscevano il mio potenziale, ma avevo ancora timore di giocatrici come Kim (Clijsters) o Serena (Williams). All'inizio del 2003 qualcosa è scattato dopo la finale di Anversa persa per l'ennesima volta contro Kim. Ho avuto una lunga discussione con il mio allenatore Carlos (Rodriguez) ed è stato anche il momento in cui mi sono trasferita negli Stati Uniti per lavorare sul fisico con Pat Etcheverry.

Henin, stop volley e smash: il punto simbolo della vittoria su Serena Williams nella semifinale 2003

Dopo di che ho avuto un crollo fisico. Nonostante la vittoria alle Olimpiadi, non stavo bene nel 2004. Era abbastanza normale dal momento che avevo lavorato così tanto fisicamente nel 2003. Il mio corpo aveva bisogno di recuperare. Il 2006-2007 è stato diverso. Nel 2006 ho giocato le quattro finali Slam e il 2007 è stata la mia stagione. Fu anche l'anno del mio divorzio. Ero in una fase delicata della mia vita, quindi ho deciso di saltare gli Australian Open. Avere successo professionalmente durante un periodo personale molto doloroso ha portato grandi soddisfazioni, quindi ero senza dubbio ancora più orgogliosa di essere diventata numero 1 per la seconda volta.

Justine Henin trionfa per la 7ª volta a livello Slam a New York Credit Foto Getty Images

Ora la WTA ha un'ottima numero 1 come Ashleigh Barty. Se lo merita. Mi piace come gestisce la sua carriera: lo abbiamo visto col Covid. Ashleigh è sempre stata in sintonia con se stessa, ha fatto scelte forti e deciso di fermarsi quando sentiva che era il momento giusto. E' criticata per la mancanza di carisma? Io invece apprezzo molto la sua personalità. Ha i piedi per terra: è la sua forza.

Ha scelto di non giocare a Indian Wells e Miami. Quando sei la numero 1, hai una responsabilità, quindi posso capire i critici che sostengono che i migliori giocatori devono essere presenti ai più grandi tornei per dare visibilità. Ci sono due cose, però, da considerare. Innanzitutto il Covid: questo periodo è inedito, quindi non dobbiamo giudicare, ma solo provare a immaginare cosa hanno passato i giocatori in questi ultimi due anni, nonostante vivano una vita privilegiata. In secondo luogo Barty è un'australiana che ha appena vinto gli Australian Open. La storia mostra quanto sia difficile. Anche se sembra che sia stata una passeggiata per lei, devono essere state due settimane estenuanti. Vedremo cosa accadrà man mano che la stagione andrà avanti e sapremo in seguito se la sua decisione è stata giusta. Per me ha fatto la scelta giusta.

Ash Barty vince gli Australian Open 2022 Credit Foto Getty Images

Il raggiungimento della vetta da parte di Daniil Medvedev è leggermente diverso da quello di Barty. E' sempre bello vedere un giocatore rivendicare quel posto dopo un periodo dominante di altri: dà ancora più peso al risultato. Probabilmente, però, Medvedev avrebbe dovuto vincere gli Australian Open ed è qualcosa di cui si pentirà per molto tempo. All'inizio dell'anno sono successe tante cose, le vicende di Djokovic e l'impresa di Nadal: tutto questo ha messo un po' in ombra la scalata di Medvedev.

Wilander: "Medvedev ha ancora strada da fare per raggiungere i big 4"

Avrei preferito che diventasse il numero 1 vincendo gli Australian Open, anche se sono grande fan di Nadal! Cosa accadrà nei prossimi mesi? C'è grande incertezza e dopo tutto quello che abbiamo passato di recente, è bello che sia così. Solo il futuro ci mostrerà quale sarà l'impatto di Medvedev. Questo nuovo status può essere un peso per lui? Sì, ma è ancora preparato e ha dimostrato di poter reggere la pressione. Ma deve diventare più forte su altre superfici se vuole confermarsi a lungo termine".

La Top 5 dei colpi più belli di Ashleigh Barty

