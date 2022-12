Kamil Majchrzak, tennista classe 1996, attuale n°77 della classifica mondiale e con best ranking di n°75 raggiunto lo scorso fine febbraio. Non sarà un nome altisonante come quello registrato nel circuito femminile con Simona Halep , ma anche il circuito ATP ha il suo caso di doping di fine anno. Si tratta del polacco, tennista classe 1996,della classifica mondiale e con best ranking di n°75 raggiunto lo scorso fine febbraio.

E’ stato lo stesso diretto interessato a comunicare la notizia con una nota diffusa sui propri social. Majchrzak ha dichiarato: “Sono risultato positivo ad alcuni controlli antidoping effettuati nell’ottobre e novembre 2022. Prima di tutto voglio dire di non aver mai preso alcuna sostanza proibita. In questo momento non ho idea di cosa sia successo e per me questa notizia è uno shock. Ho iniziato la battaglia più difficile della mia vita: la battaglia per provare la mia innocenza e ritornare a praticare lo sport che amo”.

Tra i successi più importanti dell’anno per Majchrzak la vittoria al Challenger di Busan proprio di metà ottobre, insieme ai quarti di finale raccolti all’ATP 250 di Sofia e di Ginevra. A inizio stagione il polacco aveva raggiunto anche la semifinale all’ATP 250 di Pune. A livello slam 3 sconfitte al primo turno tra US Open, Wimbledon e Roland Garros, mentre all’Australian Open a gennaio aveva passato il primo turno battendo in 3 set Andreas Seppi.

