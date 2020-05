Kim Clijsters: "Punto agli US Open, ma non riparto solo per un anno"

Dal nostro partner OAsport.it

Kim Clijsters vuole tornare a giocare a tennis ad altissimi livelli dopo aver già annunciato il ritiro in due occasioni dopo altrettante maternità. La fortissima tennista belga compirà 37 anni il prossimo 8 giugno ma non ha intenzione di porre fine alle sue ambizioni a causa della pandemia che sta provocando una lunghissima sosta per tutto lo sport in giro per tutto il pianeta.

La vincitrice degli Australian Open 2011 e di tre US Open (2005, 2009, 2010), ex numero 1 al mondo, è tornata a parlare come riporta l’Ansa: “Spero di poter ancora giocare in questa stagione. Ma anche se non succederà, ho intenzione di continuare. Sono sempre motivata. Se gli US Open possono giocarsi, voglio essere pronta. Sarebbe fantastico tornare sull'Arthur Ashe, ma sarei anche felice se dovessi giocare al campo 18″. L’ambizione di Kim Clijsters è molto chiara:

WTA, Dubai La Clijsters torna in campo 2728 giorni dopo e dà battaglia: vince la Muguruza in due set 17/02/2020 A 19:28

Non voglio partire per un solo anno. Il mio piano va oltre

stefano.villa@oasport.it

Play Icon WATCH Fognini: "Tennis sport sicuro, ma è complicato che nel 2020 si giochino dei tornei" 00:01:14

Internazionali d’Italia Pennetta: "Fognini si comporta bene. Tornare a giocare? Mai direi mai. Internazionali a Torino? No" 06/04/2020 A 21:40