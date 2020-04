Kyrgios contro Thiem: "Non ha capito la gravità della situazione, i giocatori top guadagnano troppo"

Dal nostro partner OAsport.it

Il tennis è fermo fino al 13 luglio per l’emergenza sanitaria in corso e i giocatori sono molto attivi sui social anche per passare il loro tempo distanti dal campo. Sono diverse, infatti, le dirette su Instagram che hanno avuto per protagonisti Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer tra gli altri. In queste conversazioni, il serbo ha ammesso, parlando con Fabio Fognini, che è sua intenzione proporre un fondo di solidarietà per aiutare i giocatori non di primissima fascia e in difficoltà economiche per lo stop agonistico forzato. Un’iniziativa che, però, non ha trovato il favore di tutti.

E’ il caso dell’austriaco (n.3 del ranking) Dominic Thiem, fermo oppositore di questa eventualità: “Tutto l’anno, vedo molti che non danno tutto al tennis. Molti non sono molto professionali. Non vedo perché dovrei dare loro dei soldi. Preferisco dare a persone o istituzioni che ne hanno davvero bisogno. Nessuna professione al mondo ti garantisce un grande successo all’inizio della carriera, nulla è garantito e bisogna lottare continuamente per la nostra classifica“, le parole di Thiem, che poi ha un po’ aggiustato il tiro, pur rimanendo fermo su alcune posizioni. E’ arrivata in questo caso la risposta di Nick Kyrgios, che non si è fatto pregare:

Non ha capito la gravità della situazione! Noi in cima alla classifica veniamo pagati veramente troppo e non rimane abbastanza per gli altri. Si tratta di aiutare come si può, professionisti e non professionisti. Dovrebbe mettersi nei loro panni

