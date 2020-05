Kyrgios in chat con Murray: "Sei meglio di Djokovic. Zverev e Tsitsipas si odiano a vicenda"

Andy Murray and Nick Kyrgios were talking on Instagram Live

Nick Kyrgios si è fatto conoscere per il suo grande talento in campo ma anche per i suoi atteggiamenti, in alcune circostanze poco ortodossi, al di fuori. Il tennista australiano, durante una diretta Instagram con Andy Murray, ha parlato di alcuni suoi colleghi in maniera non proprio carinissima.

Il tennista numero 40 del ranking ha confessato di essere amante del buon vino e durante la diretta social è sembrato essere anche abbastanza alticcio. Schietto e diretto come sempre, Kyrgios ha definito Murray uno dei più forti tennisti di sempre, sottolineando: “Sei meglio di Djokovic“.

Nella seconda parte della sua chiacchierata con il tennista britannico, si è concentrato sulla Laver Cup: “È una competizione a squadre e adoro le competizioni di quel tipo. E' quell’avvenimento che gioco con i miei grandi amici e l’obiettivo è sconfiggere quel gruppo di giocatori europei che alla fine non vogliono conoscersi ma fingono di essere molto amichevoli per una settimana. E questo mi irrita. AlexanderZverev e Stefanos Tsitsipas si odiano a vicenda e da un momento all’altro sono diventati grandi amici“.

Una stoccata molto pesante quella che Kyrgios ha lanciato a due tra i tennisti più forti e promettenti del panorama internazionale. Alexander Zverev, nonostante i 23 anni, è al 7° posto nel ranking ATP mentre Stefanos Tsitsipas, di due anni più giovane, è il numero 6 al mondo.

