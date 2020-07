L'ATP introduce una multa per chi non rispetta il distanziamento sociale

Un immagine della rete del Roland Garros: nel 2020 a causa dell'emergenza Covid-19 si svolgerà per la prima volta in settembre, Getty Images

Secondo quanto riportato da LiveTennis, l’ATP, massimo circuito maschile di tennis, che si appresta a ripartire con il Western & Southern Open in programma negli Stati Uniti dal 22 al 28 agosto, immediatamente prima degli US Open, ha introdotto nuove multe come deterrente per chi non rispetta il distanziamento sociale.

L’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo sta costringendo tutti gli sport a ripartire con cautela e osservando rigidissimi protocolli di sicurezza: per i giocatori che non rispetteranno tali regole, inclusa quella del distanziamento sociale, ci sarà un’ammenda che potrà arrivare fino a 20000 dollari americani.

Le regole imposte dalla pandemia globale e decise dall’ATP per evitare nuovi contagi, o quantomeno per ridurre al massimo il rischio, dovranno essere rispettate sia in campo, sia nelle aree circostanti, ma anche negli hotel. Inoltre, in caso di comportamenti particolarmente gravi, le sanzioni potranno essere ancora più gravi, oltre l’ammenda pecuniaria.

