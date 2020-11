Siamo agli USOpen 2019, e Sascha Zverev sta navigando nella parte bassa del tabellone. Finora non è stato un torneo facile per lui. Cinque set per battere Albot, altri cinque set per battere Tiafoe e quattro parziali per sbarazzarsi di Bedene. Procede a rilento il tedesco, impegnato con i soliti problemi nei major su superficie veloce. Ancora non sa che nel 2020 cambierà ritmo, centrando una semi in Australia e la finale proprio a Flushing Meadows. Arrivato al quarto turno, il tedescone si stampa contro un blocco di granito argentino: Diego Schwartzman. Il parigino di sudamerica non fa nessuna fatica a sbarazzarsi di Zverev, rispedendo a casa il tedesco.

Per tutti, la parentesi americana di Alexander Zverev finisce quel giorno di settembre. La realtà di oggi, novembre 2020, ci dice che quel torneo non è ancora finito per Sascha.