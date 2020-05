La madre di Djokovic: "Federer è un po' arrogante, mio figlio si sente scelto da Dio"

Dal nostro partner OAsport.it

La madre di Novak Djokovic, la signora Dijana, ha rilasciato un’intervista al quotidiano svizzero Blick, nella quale ha ricordato le difficoltà economiche della famiglia del numero 1 del ranking ATP e i sacrifici fatti per assicurare al figlio un futuro nel tennis, non risparmiando, inoltre, una stoccata al rivale storico, Roger Federer.

“Srjdan (il padre di Novak) prese in prestito del denaro da persone che avevano attività illegali. Volevano indietro quei soldi e, per pagare i debiti, abbiamo preso in prestito denaro da altre persone. Più velocemente volevano i soldi e più ci esercitavano pressione. Srjdan bussò a molte porte per trovare uno sponsor. Chiese a loro se qualcuno volesse investire su Novak, ma la gente non voleva saperne. Un peccato per loro, oggi avrebbero potuto raccogliere milioni di euro”.

Un ricordo speciale nel cuore della madre del tennista serbo è l’epica finale di Wimbledon dell’anno scorso, quando Novak si è imposto in cinque set contro Federer:

L’incontro con Roger è stato difficilissimo. In tribuna tutti applaudivano Federer e noi eravamo solo in cinque ad appoggiare Novak. Ciò mi ha infastidito perché Roger è un po' arrogante. Quando ha avuto quei due match-point mi sono aggrappata alla mia croce, che è un amuleto che indosso e che mi salva nei momenti difficili. Mi sono detta che Nole ce l’avrebbe fatta ed è accaduto questo. Dio lo ha salvato. Anche Novak crede in Dio, si sente un prescelto. Indossa una croce che porta pace e felicità

La signora Dijana ha poi svelato che la sconfitta più pesante subita dal figlio è stata quella contro Juan Martin Del Potro nel primo turno delle Olimpiadi di Rio: "Quella sconfitta mi spezza ancora il cuore. Mai l’ho visto piangere con lacrime più grandi. Aveva tutto per vincere l’oro ma il suo desiderio non è stato esaudito. Aveva un problema al gomito e non poteva sopportare la pressione. Sentiva di aver deluso il popolo serbo".

