La sorpresa in diretta di Federer all’infermiera-tifosa: “Voi siete i veri eroi”

Bella sorpresa realizzata da ESPN in onore di tutte le donne che lavorano in prima linea negli ospedali contro il Coronavirus: oltre al tennista svizzero è intervenuto l’ex quarterback dei New York Giants Eli Manning.

“La gente pensa che noi atleti siamo dei supereroi, però adesso siamo noi che pensiamo questo della gente come te: gli eroi siete voi che salvate vite umane, siete voi a fare la differenza”.

Una sorpresa enorme nel giorno della festa della mamma: queste parole le ha pronunciate Roger Federer, in diretta su ESPN nella giornata dedicata a tutte infermiere, impegnate nella lotta al coronavirus. La destinataria della sorpresa è stata Christianne Calderon, una lavoratrice in prima linea di New York, anche lei coinvolta nella battaglia contro il COVID-19. Durante il collegamento il tennista svizzero e l’ex quarterback dei New York Giants Eli Manning hanno omaggiato la donna con una sorpresa, essendo lei grande tifosa di entrambi. Ovviamente è stato impossibile trattenere l’emozione per Christianne.

