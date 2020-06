La splendida lettera di un tifoso a Roger Federer: "Le tue vittorie mi hanno ridato la luce"

"Hai sconfitto Rafa e vinto il titolo, hai dimostrato al mondo che la magia non invecchia"

Quanto ci manca Roger Federer? Quanto ci mancano le partite di tennis? Tantissimo, soprattutto a noi di Eurosport, abituati come siamo ad offrirvi partite su partite soprattutto in concomitanza con i Grandi Slam.

Mai quanto manca ad Abhay Kasavaraju, uno studente indiano appassionato di scrittura ha scritto una toccante lettera al campione svizzero via social network. Nella lettera, riportata da TennisWorldItalia, Abhay ha parlato di quanto Roger sia stato d'ispirazione per lui. Soprattutto quando Federer e Nadal si scontrarono nella mitica finale di Wimbledon.

La lettera di Kasavaraju

"Caro Roger! Avevo sei anni quando ti ho visto per la prima volta in TV... Ero troppo giovane per capire il gioco e sapere chi eri veramente, ma quando ti ho visto sapevo che c'era qualcosa di speciale, qualcosa che si sarebbe rivelato essere una parte speciale della mia vita e della vita di milioni di altre persone. I giornali riportavano ogni volta i tuoi ricordi, ma la cosa che ammiravo di più era il tuo sorriso. Ho saputo che era un sorriso ricco di umiltà e che parlava di un uomo semplice che amava tanto il gioco e ha fatto innamorare milioni di persone. Avevo otto anni quando Rafa Nadal ti ha battuto a Wimbledon. Non capivo ancora molto di tennis ma avevo il cuore spezzato e piangevo. Non sapevo che quel match sarebbe stato una delle più grandi gare mai giocate e sarebbe stata solo l'inizio di una rivalità e di una grande amicizia tra voi due. Per me Luglio sarà sempre il mese di Federer perché rappresenta il mese dove tu ti esaltavi sull'erba e su tutti i tornei in erba. Ti muovi sul campo come con magia, ogni tuo rovescio è una poesia senza pari. Mi saltano in mente tanti ricordi e che tu vinci o perdi il punto, c'è sempre quel tuo sorriso calmo. Tutti hanno detto che sei invecchiato e che i tuoi movimenti non sono più quelli di una volta. Questi infortuni a fine carriera significheranno che non tornerai mai più. Tre anni fa sei tornato all'Australian Open ed hai lottato ogni gara come se fosse l'ultima, sorridendo sempre e colpendo la pallina con precisione. Hai sconfitto Rafa e vinto il titolo, hai dimostrato al mondo che la magia non invecchia. Quell'anno è stato un periodo incerto della mia vita e la tua vittoria mi ha ridato la luce. Come milioni aspetterò di vederti di nuovo in campo, aspetterò che ci farai di nuovo sorridere e innamorare del tennis. Con te crediamo alla peRFezione"

