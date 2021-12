Hai mai sognato di diventare un giornalista specializzato nel tennis?

Il “nostro” sport è in grande espansione dal punto di vista mediatico e vi è sempre più richiesta di professionisti che siano preparati giornalisticamente nonché profondi conoscitori del circuito internazionale e nazionale.

Ad

Abbiamo ideato per TE un PROGETTO FORMATIVO innovativo: UN LABORATORIO (ONLINE) DI GIORNALISMO TENNISTICO!

Tennis Morto Manolo Santana: si spegne la leggenda del tennis spagnolo IERI A 16:16

Il PERCORSO FORMATIVO è rivolto a tutti coloro – non necessariamente pubblicisti e/o giornalisti – interessati ad essere informati sulle regole del giornalismo tennistico scritto, online, radiofonico e televisivo.

Il DOCENTE PRINCIPALE sarà Jacopo Lo Monaco, la voce del tennis di EUROSPORT!

Jacopo nasce a Monza (MI) il 6 Febbraio del 1972. Si trasferisce ben presto in America per giocare a tennis, riuscendo a raggiungere la classifica di B1 all’età di 26 anni. Studia e si laurea in giornalismo alla PepperdineUniversity, a Malibu, California. E’ telecronista di Eurosport dal Marzo del 2000.

I docenti, capitanati da JACOPO LO MONACO, si metteranno davvero a disposizione dei partecipanti, giornalisti o aspiranti tali, PER SPIEGARE:

1) COME DIVENTARE GIORNALISTI DI TENNIS

2) COSA SAPERE DEL MONDO DEL TENNIS

2) COME SCRIVERE UN ARTICOLO DI TENNIS

3) COME FARE LA TELECRONACA DI UNA PARTITA DI TENNIS

5) COME INTERVISTARE I PROTAGONISTI DEL MONDO DEL TENNIS

Si tratterà di un vero e proprio LABORATORIO DI STUDIO, articolato nei suddetti 5 MODULI FORMATIVI, nel corso del quale gli aspiranti giornalisti di tennis saranno impegnati con esercitazioni anche al di fuori delle ore di docenza online. Le esercitazioni saranno corrette e esaminate dai docenti.

Ecco il programma del LABORATORIO (ONLINE) DI GIORNALISMO TENNISTICO:

1° MODULO FORMATIVO (COME SI DIVENTA GIORNALISTI DI TENNIS): una lezione di 3 ORE ONLINE.

Presentazione del corso, dei docenti e dei partecipanti

Come si diventa giornalisti pubblicisti e/o professionisti

Come si diventa giornalisti di tennis e quali le prospettive di carriera

Il giornalista LORENZO CAZZANIGA (commentatore per Eurosport dal 2000, giornalista professionista, Direttore di Tennis Magazine Italia) racconterà la sua storia professionale!

2° MODULO FORMATIVO, prima parte (COSA SAPERE DEL MONDO DEL TENNIS) di lezione: 3 ORE ONLINE

I regolamenti dei tornei ATP e WTA

Letture e siti web consigliati

Incontro con il giornalista RICCARDO BISTI (laureato in Comunicazione Multimediale e di Massa, Giornalista pubblicista dal 2009, ha collaborato con diverse testate nel mondo del tennis (attualmente Tennis Magazine Italia), dal 2006 fa parte del team di commentatori di Eurosport.

3° MODULO FORMATIVO, prima parte (COME SCRIVERE UN ARTICOLO DI TENNIS) di lezione: 6 ORE ONLINE

La ricerca delle fonti per scrivere un articolo

Come si scrive un articolo

Come si promuovono i propri articoli (es. utilizzando twitter)

Il giornalista FEDERICO FERRERO (commentatore per Eurosport dal 2005, scrive per Corriere della Sera, Tennis Magazine, Undici) spiegherà i segreti per scrivere un articolo a regola d’arte!

Assegnazione traccia per un articolo da fare a casa

CORREZIONE ELABORATORI SCRITTI

4° MODULO FORMATIVO, (LA TELECRONACA DI UNA PARTITA DI TENNIS) di lezione: 18 ORE ONLINE (suddivise in 6 appuntamenti settimanali)

Come preparare la telecronaca di una partita di tennis

Come fare la telecronaca di una partita di tennis

Il ruolo della “spalla” tecnica. Sveleranno i loro segreti le VOCI TECNICHE di EUROSPORT!

Esempi di telecronaca

Assegnazione di video su cui preparare una telecronaca

Prove di telecronaca da parte dei corsisti

5° MODULO FORMATIVO (COME INTERVISTARE UN PROTAGONISTA DEL MONDO DEL TENNIS): una lezione di 3 ORE ONLINE.

Simulazione di un conferenza stampa con un ospite a sorpresa

Assegnazione Esame Finale

A tutti i partecipanti a fine corso sarà assegnato un punteggio di valutazione + sarà consegnato un ATTESTATO di PARTECIPAZIONE.

Max iscritti: 10 che saranno selezionati per cv e editoriale su questo interrogativo: “Come vi spiegate l’esplosione del tennis italiano maschile?”

INVIA CV E EDITORIALE entro il 31 gennaio 2022 AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA avvcataliotti@libero.it mettendo nell’oggetto della mail CANDIDATURA LABORATORIO GIORNALISMO TENNIS.

TUTTI COLORO CHE INVIERANNO LA MAIL SARANNO INFORMATI SU DATE E PREZZO DEL PERCORSO FORMATIVO, MA SOLO I MIGLIORI 10 ASPIRANTI CORSISTI POTRANNO ISCRIVERSI AL CORSO. L’invio della candidatura non è impegnativo!!!

Tennis Nadal ha fretta di ricominciare: parteciperà al 250 di Melbourne 10/12/2021 A 07:04