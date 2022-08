ci saranno il greco Stefanos Tsitsipas e il norvegese Casper Ruud, rispettivamente per la terza e la seconda edizione consecutiva. Si completa il sestetto del Team Europe in vista della Laver Cup 2022, in programma dal 23 al 25 settembre alla O2 Arena di Londra. A fianco dei Fab Four , che hanno annunciato il loro ritorno tutti insieme nella stessa competizione,, rispettivamente per la terza e la seconda edizione consecutiva.

Le scelte del capitano Bjorn Borg per rappresentare la formazione del vecchio continente sono ricadute quindi sull'attuale numero 5 del ranking e sul numero 7 finalista al Roland Garros, mentre per la prima volta dal 2019 non vedremo nessun italiano in questa speciale competizione.

Nell'altra fazione, capitanata da John McEnroe, restano ancora due posti liberi da ufficializzare. Al momento sono certi di far parte del Team World il canadese Felix Auger-Aliassime (numero 9 al mondo), l'argentino Diego Schwartzman (numero 15) e gli statunitensi Taylor Fritz (numero 13) e Jack Sock (numero 107). Quest'ultimo è l'unico giocatore ad aver partecipato a tutte le edizioni della Laver Cup.

Borg: "Formazione straordinaria"

Borg ha commentato così le proprie decisioni: "È una formazione straordinaria. Stefanos e Casper sono i protagonisti della prossima generazione. Entrambi hanno eccelso nella competizione della Laver Cup e non ho dubbi che apprezzeranno l'opportunità di stare al fianco dei Big Four. Sarà un evento straordinario a Londra".

La formazione del Team Europe (ufficiale)

Novak Djokovic

Rafael Nadal

Roger Federer

Andy Murray

Stefanos Tsitsipas

Casper Ruud

La formazione del Team World (provvisoria)

Felix Auger-Aliassime

Diego Schwartzman

Taylor Fritz

Jack Sock

??

??

