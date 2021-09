Mentre si spengono i riflettori sull'edizione 2021 della Laver Cup (la prima senza Big Three), Rafael Nadal e Roger Federer fanno sognare gli appassionati di tennis (e non solo) con una suggestione in vista del 2022 quando la competizione itinerante si sposterà a Londra. Il tutto pubblicamente, con un botta e risposta su Instagram.

"Doppio l’anno prossimo?” (Nadal) - "Portare il vecchio Fedal a Londra l’anno prossimo sarebbe fantastico" (Federer)

Laver Cup Da Rublev al balletto di Kyrgios: i 5 colpi più spettacolari UN GIORNO FA

I due fuoriclasse, out per infortunio almeno fino a fine stagione (per lo svizzero i tempi di recupero potrebbero dilatarsi), furono protagonisti a Praga nel 2017, nel primo e finora unico match disputato in doppio dalla stessa parte della rete, terminato 6-4 1-6 10-5 a favore del "Fedal United" contro gli americani Sam Querrey e Jack Sock. In una recente intervista il campione di Basilea ha rivelato che Nadal nel 2008 gli aveva proposto il doppio in un appuntamento del circuito ATP. Ma Federer declinò l’invito:

“Rafa mi chiese di giocare il doppio, penso che fosse a Madrid, ma pensai che la nostra rivalità fosse troppo accesa, quindi non mi sembrava la cosa giusta da fare”.

Federer inquadrato sugli spalti, il pubblico impazzisce

Laver Cup Berrettini festeggia la Laver Cup insieme ai compagni del Team Europe IERI A 19:20