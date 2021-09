Battesimo di fuoco per Matteo Berrettini in Laver Cup; la sua avventura a Boston comincia con una vittoria scaccia-paura sul caro amico Auger-Aliassime: risultato finale di 6-7 7-5 10-8, in quella che entra nella storia come la partita più lunga mai disputata nel torneo (2 ore e 52 minuti) , e che proietta il parziale dei confronti diretti tra i due tennisti sul 3-1 in favore dell'italiano. Con la vittoria della racchetta romana, il Team Europe conquista un altro punticino d'oro nella corsa al quarto titolo consecutivo, staccando il Team Resto del Mondo sul 2-0 dopo la vittoria del norvegese Ruud sull'americano Opelka

Nel primo set l'azzurro si rende protagonista di una partenza fluida: "The Hammer" sguinzaglia subito il dritto e manda in affanno Auger-Aliassime, che inizialmente fatica nel trovare le contromisure. Il canadese dal canto suo, punge Berrettini servendo più volte al corpo e forzando qualche sbavatura in risposta. Sotto la guida cauta di McEnroe, Auger-Aliassime sembra non far pesare troppo lo status di giocatore più giovane del torneo: il primo calo mentale infatti tocca a Berrettini, che nel quinto gioco vanifica due palle break facendosi risucchiare dalla calma glaciale dell'avversario.

L'inerzia favorevole al canadese si trasferisce anche al game successivo, quando Berrettini viene stretto alle corde da quattro palle break; il secondo braccio di ferro oscilla più volte ai vantaggi, e alla fine la testardaggine di Auger-Aliassime viene premiata; il baby-fenomeno allunga sul 5-2.

In situazione di vantaggio, Auger-Aliassime si prende anche la licenza di sperimentare con più scioltezza: è lui a condizionare le risposte dell'azzurro, messo a dura prova sul lato del rovescio scorbutico. Ma è con le spalle al muro che Berrettini mostra ancora una volta la propria scorza dura: l'azzurro annulla un set-point al canadese e suona la ribalta; Auger-Aliassime stecca tre volte di dritto e Matteo lo trafigge senza pietà; contro-break alla terza occasione della gara e parziale di nuovo in parità sul 5-5.

La prova di sofferenza si prolunga sul 6-5, quando Auger-Aliassime si trova sul 40-0 e con un'occasione colossale per sigillare il primo set; ma ancora una volta, Berrettini ruggisce sotto stress: 6 prime colossali e 7 set-point annullati per prolungare la sfida al miraggio del tie-break. Alla fine è il canadese a battere la strenua resistenza dell'azzurro, aggiudicandosi il primo set al tiebreak per 7-3 e scoraggiando il romano anche al servizio (il canadese ha fatto registrare 5 ace contro i 4 di Berrettini nel primo parziale) e in seconda (63% di seconde efficaci contro il 47% fatto registrare da Berrettini).

Il secondo set si apre con dei turni al servizio tutt'altro che agevoli per entrambi: Berrettini guadagna l'1-0 ai vantaggi, mentre Auger-Aliassime deve annullare due palle break per ribadire l'equilibrio. Al terzo game si invertono i ruoli, con Berrettini costretto a rincorrere e salvare due palle break. Il secondo parziale scivola poi su dei binari che concedono più respiro ai due tennisti, in grado di confermare i propri turni a servizio con maggior margine. Berrettini ci riprova al decimo game, quando forza una parità salvo poi soccombere a causa del solito passante in rovescio difettoso.

Auger-Aliassime si rivela un avversario coriaceo e difficile da aggredire al servizio, e Berrettini non può fare altro che capitalizzare sulle sue sbavature (4 doppi falli nel secondo parziale per l'asso di Montreal): proprio su uno dei rari allentamenti di tensione del canadese, Berrettini sferra la zampata del 7-5.

Al super tiebreak da 10 punti Berrettini incassa il mini-break sul 3-4, innescando l'ennesima rincorsa della sua serata da martire. Il settimo doppio fallo di Auger-Aliassime fa respirare Berrettini, e i due si scambiano regali due volte a rete, consolidando l'entropia di un confronto infinito. La giocata decisiva arriva sulla parità di 8-8: Auger-Aliassime stecca col dritto (9-8) e Berrettini affossa il canadese di rovescio (10-8).

