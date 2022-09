Tennis

Laver Cup 2022 - Felix Auger-Aliassime sorprende Novak Djokovic e firma il sorpasso: gli highlights

LAVER CUP - Bellissima vittoria di Felix Auger-Aliassime nel secondo incontro dell’ultima giornata della Laver Cup 2022. Alla O2 Arena di Londra il canadese sconfigge Novak Djokovic (da sottolineare che il serbo non era in condizioni perfette a causa di un problema al polso/braccio) per 6-3 7-6(3) in un’ora e 34 minuti di gioco e regala al Team World i tre punti che valgono il sorpasso.

00:03:07, un' ora fa