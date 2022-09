Tennis

Laver Cup 2022 - Il saluto di Roger Federer: "Mi sento felice, è l'addio che speravo"

LAVER CUP - L'ultimo ballo Roger Federer è appena terminato e il fuoriclasse elvetico viene intervistato per un'ultima volta post-match nei panni di giocatore: "Non mi sento triste, sono contento di essere qui con tutti quanti. Non ho sentito lo stress, mi sono goduto tutte le mie ultime volte".

00:01:37, 8 minuti fa