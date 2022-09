Tennis

Laver Cup 2022 - L'ultima partita della coppia Federer-Nadal si chiude tra le lacrime: rivivi il match in 180"

LAVER CUP - Il risultato sportivo dice che Jack Sock e Frances Tiafoe battono Roger Federer e Rafael Nadal per 4-6 7-5 [11-9] in due ore e 16 minuti, e che il Team World pareggia per 2-2 dopo la prima delle tre giornate di competizione.

