Tennis

Laver Cup 2022 - La prima volta non si scorda: rivivi la premiazione e l'esultanza di Team World

LAVER CUP - Giornata storica in Laver Cup, dove trionfa per la prima volta il Mondo, che batte l'Europa 13-8. Decisivo il successo di Tiafoe contro Tsitsipas. In precedenza Murray e Berrettini avevano perso al super tie-break contro Sock e Auger Aliassime, ko anche Djokovic in singolare sempre con Auger.

00:01:20, un' ora fa