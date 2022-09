Tennis

Laver Cup 2022 - Novak Djokovic è uno spettacolo, Frances Tiafoe umiliato in due set: gli Highlights

LAVER CUP - La Laver Cup 2022, in corso alla O2 Arena di Londra, vede tornare in vantaggio l’Europa sul Mondo per 6-4 dopo il netto successo nel terzo ed ultimo singolare odierno, nel quale il serbo Novak Djokovic strapazza lo statunitense Frances Tiafoe per 6-1 6-3.

00:03:00, 35 minuti fa