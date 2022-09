Tennis

Laver Cup 2022 - Rafael Nadal sfiora la magia attorno al paletto: Frances Tiafoe corre a stringere la mano

LAVER CUP - Una quasi-magia di Rafael Nadal che per poco non mette a segno il punto del torneo. Frances Tiafoe, però, per solidarietà o perché effettivamente pensava che il colpo fosse buono, corre a stringere la mano allo spagnolo.

