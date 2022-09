Tennis

Laver Cup 2022 - Roger Federer commosso a fine match, l'abbraccio con Nadal e i compagni del Team Europe

LAVER CUP - Roger Federer stringe la mano al giudice di sedia per l'ultima volta in carriera e da quel momento iniziano le celebrazioni per un'icona sportiva. I primi ad abbracciarlo sono i compagni del Team Europe: da Nadal a Berrettini, il fuoriclasse elvetico non trattiene le lacrime.

