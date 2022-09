Un passaggio di testimone. Nel corso della conferenza stampa di domenica, a conclusione della Björn Borg, 11 volte vincitore Slam (sei successi al Roland Garros e cinque titoli consecutivi a Wimbledon) tra il 1974 e il 1981, non ha escluso l’idea di lasciare il suo ruolo di capitano non giocatore di Team Europe. . Nel corso della conferenza stampa di domenica, a conclusione della Laver Cup 2022 , 11 volte vincitore Slam (sei successi al Roland Garros e cinque titoli consecutivi a Wimbledon) tra il 1974 e il 1981, non ha escluso l’idea didi Team Europe.

Vancouver (Canada) nei confronti di Team World, per la prima volta a segno in questa stagione a Londra (Gran Bretagna). L’ex campione svedese, dunque, potrebbe non essere più presente per dare suggerimenti e conforto ai tennisti della squadra europea che l’anno prossimo a vorrà prendersi la rivincita nei confronti di, per la prima volta a segno in questa stagione a Londra (Gran Bretagna).

Chi al posto di Borg, eventualmente? È quasi spontaneo pensare a Roger Federer, ilfesteggiato di questa Laver Cup 2022. L’asso svizzero, infatti, ha dato l’addio all’agonismo puro con il torneo a squadre nella O2 Arena e potrebbe essere il profilo perfetto nel ruolo di capitano, viste le sue naturali interazioni con i giocatori del circuito.

Ad avallare la candidatura c’è lo scozzese Andy Murray: "Sono sicuro che Roger rimarrà coinvolto in questo evento in un modo o nell’altro e forse un giorno come capitano della squadra“, ha detto lo scozzese in un commento riportato dall’agenzia PA (fonte: Ansa). Sulla stessa lunghezza d’onda anche Novak Djokovic: “Roger ha molto da offrire. Ha senso aspettarsi che condivida tante cose utili e preziose con gli altri giocatori, in tutti gli aspetti dentro e fuori dal campo“.

Non resta che attendere gli sviluppi della vicenda, tenendo conto che le offerte sul tavolo di Federer non saranno poche.

Federer: "È stato un weekend fantastico, grazie a tutti"

