Tennis

Laver Cup - Djokovic cuore rossonero: canta "Pioli is on fire"

LAVER CUP - Siparietto da vero tifoso milanista per Novak Djokovic durante un cambio campo nel doppio tra Federer/Nadal e Sock/Tiafoe. Sulle note di "Freed from Desire", il tennista serbo intona un coro ormai celebre in tutto il mondo, alzando i pugni al cielo al grido di "Pioli is on fire!".

00:00:12, un' ora fa