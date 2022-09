Tennis

Laver Cup - Il coaching di Djokovic a Berrettini: "Keep on, dai"

Laver Cup - Prima pausa per Matteo Berrettini nel primo set contro Felix Auger-Aliassime. A bordocampo, Novak Djokovic lo carica usando anche parole in italiano. E' un antipasto del match di doppio di stasera, in cui il serbo e l'italiano giocheranno fianco a fianco.

00:00:35, 16 minuti fa