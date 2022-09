Tennis

Laver Cup - L'ultima di Roger Federer! Ingresso in campo e boato del pubblico

LAVER CUP - Ecco l'ingresso in campo, alla O2 Arena di Londra, di Roger Federer e Rafa Nadal. Sarà l'ultima sfida in carriera per il "Re", in un doppio da mille emozioni con uno dei più grandi rivali di sempre.

