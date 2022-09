Tennis

Laver Cup - L'ultima invenzione di Roger Federer: il colpo tra paletto e rete

LAVER CUP - Roger Federer fenomenale anche nell'errore! Colpo incredibile durante il doppio in coppia con Rafa Nadal: guardate dove fa passare la palla dopo aver dichiarato "Eh no, mi spiace non ci sono replay!". Che giocatore meraviglioso.

00:00:49, un' ora fa