Tennis

Laver Cup - La prima volta da ex giocatore: Roger Federer torna in campo alla O2 Arena

LAVER CUP - Il primo ingresso in campo, da ex giocatore, per un commosso Roger Federer. Boato della O2 Arena di Londra, che tributa il giusto omaggio a "The Swiss Maestro", all'indomani del suo addio dal tennis giocato. Sempre un'emozione indescrivibile poterlo vedere su un campo da gioco!

00:00:46, 18 minuti fa