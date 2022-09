Tennis

Laver Cup - Roger Federer coach d'eccezione: ecco tutti i consigli del maestro a Matteo Berrettini

LAVER CUP - Roger Federer coach d'eccezione per Matteo Berrettini, durante il singolo che l'Azzurro ha giocato contro Félix Auger-Aliassime. "Non andare subito dentro il campo e giusto un paio di cose per quando rientri...". Ecco tutti i consigli del Maestro a Berrettini durante il Day-2 di Laver Cup.

00:00:53, 6 minuti fa