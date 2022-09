Tennis

Laver Cup, Tiafoe: "Scuse a Federer per averlo battuto? Lui si dovrebbe scusare con tanti..."

LAVER CUP - A chi gli chiede se è giusto scusarsi con Federer e Nadal per averli battuti nell'ultimo match in carriera dello svizzero, il tennista americano risponde così in conferenza stampa

00:00:32, 24 minuti fa