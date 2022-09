Tennis

Laver Cup - Tsitsipas spaventato: un contestatore appicca un incendio in campo

Una protesta davvero al limite quella andata in scena durante il match di Laver Cup tra Stefanos Tsitsipas e Diego Schwartzman: un giovane ragazzo è entrato in campo poco prima di un servizio del tennista greco (ma le telecamere non lo hanno inquadrato), buttandosi a terra e appiccando un mini-incendio proprio sotto rete, con tanto di liquido infiammabile che gli prende anche il braccio.

00:02:34, 28 minuti fa