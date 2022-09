Tennis

Tennis, Laver Cup: Roger Federer: "Io doppista con Nadal? Saremmo forti ma non vinceremmo"

Roger Federer e Rafael Nadal scherzano sulla possibilità di proseguire la carriera come coppia fissa nel doppio. "Credo che saremmo molto forti - scherza Federer - ma alla fine non vinceremmo nulla. Non vogliamo prenderci questo rischio".

00:00:35, 29 minuti fa