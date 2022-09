Tennis

Laver Cup, Roger Federer: "Rivalità con Nadal? Il più bel messaggio che lasciamo allo sport"

Venerdì ci sarà l'attesissimo match di Federer che solcherà il campo da tennis per l'ultima volta in carriera. Giocherà in doppio con Nadal e proprio sul rivale storico ha dichiarato: "Il mio rapporto con lui sia il più bel messaggio che lasciamo al tennis, allo sport in generale e non solo, sarà un momento veramente speciale per noi".

00:00:50, 38 minuti fa