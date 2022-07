Adesso è ufficiale: Roger Federer Rafael Nadal , Andy Murray e Novak Djokovic saranno i quattro rappresentanti del Team Europe in occasione della quinta edizione della Laver Cup, in programma alla O2 Arena di Londra dal 23 al 25 settembre. La notizia, che era nell'aria da diversi giorni, è stata ufficializzata dalla competizione stessa, ideata da Federer e dal suo manager Tony Godsick in onore della leggenda Rod Laver. L'ultimo in ordine di tempo a unirsi ai Big Four è stato Djokovic , che ha confermato la partecipazione a Bjorn Borg, capitano del Team Europe che ha vinto le prime quattro edizioni e avrà ora il compito di calare il pokerissimo.

Djokovic: "Sono entusiasta, sarà un momento unico"

Novak Djokovic ha commentato con entusiasmo la decisione di partecipare all'edizione 2022 della Laver Cup: "È l'unica competizione in cui puoi giocare in un ambiente di squadra - spiega il serbo, fresco vincitore di Wimbledon - con ragazzi contro cui normalmente gareggi. Unirmi a Rafa, Roger e Andy - tre dei miei più grandi rivali di tutti i tempi - sarà un momento davvero unico per la storia del nostro sport". "Non credo che avrei potuto immaginare di avere queste quattro icone dello sport in una squadra - aggiunge Borg -. So che loro, come me, apprezzano il significato di questo momento e saranno davvero all'altezza. Ogni anno il nostro obiettivo è vincere. Con Rafa, Roger, Andy e Novak nel team, avremo le nostre possibilità".

